Ермоленко Захар Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Захар Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ермоленко Павел Захарович

Мать ребёнка: Ермоленко Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Захаровна

Мать ребёнка: Ермоленко Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Евгения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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