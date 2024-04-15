Ермоленко Захар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ермоленко Павел Захарович
Мать ребёнка: Ермоленко Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Захаровна
Мать ребёнка: Ермоленко Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно