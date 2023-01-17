Рукавицына (Романова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1983
Сын: Рукавицын Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Рукавицын Сергей Кирьянович
Рождение ребёнка
31.03.1984
Дочь: Шипитко Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Рукавицын Сергей Кирьянович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно