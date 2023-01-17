Рукавицына (Романова) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавицына (Романова) Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1983

Сын: Рукавицын Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Рукавицын Сергей Кирьянович

Рождение ребёнка
31.03.1984

Дочь: Шипитко Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Рукавицын Сергей Кирьянович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавицын Сергей Кирьянович

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