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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрак Федр

Отец ребёнка: Батрак Прокоп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батрак Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батрак) Мария

Отец ребёнка: Батрак Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батрак) Нина

Отец ребёнка: Батрак Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батрак Василий

Отец ребёнка: Батрак Прокоп

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