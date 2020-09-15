Шабарина Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1939
Дата смерти15.09.2020
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабарин Николай Сергеевич
Смерть
15.09.2020