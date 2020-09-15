Шабарина Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабарина Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1939

Дата смерти

15.09.2020

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабарин Николай Сергеевич

Смерть
15.09.2020

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