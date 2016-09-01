Иванов Игорь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1952

Дата смерти

?.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952

Отец: Иванов Алексей Васильевич

Мать: Иванова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.09.2016

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