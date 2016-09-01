Иванов Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1952
Дата смерти?.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952
Отец: Иванов Алексей Васильевич
Мать: Иванова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.09.2016