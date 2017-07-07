Хачатрян Милена Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Милена Артуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2017

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2017

Отец: Хачатрян Артур Арменович

Мать: Кристине

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