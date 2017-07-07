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Хачатрян Милена Артуровна
Хачатрян Милена Артуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2017
Пол
Женский
Отец
Хачатрян Артур Арменович
1991 г.р.
Мать
(Арутюнян) Кристине
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2017
Отец:
Хачатрян Артур Арменович
Мать:
Кристине
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