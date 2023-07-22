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Маркова Ксения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1824 ст.

Сын: Марков Василий Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Ильич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1826 ст.

Сын: Марков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Ильич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1829 ст.

Дочь: Маркова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Марков Иван Ильич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1835 ст.

Дочь: Никонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Марков Иван Ильич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1837 ст.

Дочь: Маркова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Марков Иван Ильич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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