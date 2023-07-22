Маркова Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Рождение ребёнка
26.04.1824 ст.
Отец ребёнка: Марков Иван Ильич
Рождение ребёнка
21.06.1826 ст.
Отец ребёнка: Марков Иван Ильич
Рождение ребёнка
05.05.1829 ст.
Дочь: Маркова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Марков Иван Ильич
Рождение ребёнка
30.01.1835 ст.
Дочь: Никонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Марков Иван Ильич
Рождение ребёнка
22.08.1837 ст.
Дочь: Маркова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Марков Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Иван Ильич
Смерть
Неизвестно