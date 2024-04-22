Чернова (Постаушкина) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.?.1879
Дата смерти1969
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1879
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Еличева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Романова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Комиссарова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Куклева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович
Рождение ребёнка
06.09.1911
Дочь: Кондрашина Анна Петровна
Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мокеева Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович
Смерть
1969
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия