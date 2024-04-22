Чернова (Постаушкина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Постаушкина) Анна Федоровна

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Место рождения

Кекино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.?.1879

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1879

Отец: Постаушкин Федор Павлович

Мать: Постаушкина Анастасия Дмитриевна

Кекино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Еличева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Романова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Комиссарова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Куклева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович

Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Кондрашина Анна Петровна

Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мокеева Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Чернов Петр Федорович

Смерть
1969
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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