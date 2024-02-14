Насретдинова Гизеназ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насретдинов Нургали
Рождение ребёнка
29.04.1873
Сын: Насретдинов Шамсетдин Нургалиев
Отец ребёнка: Насретдинов Нургали
Рождение ребёнка
23.11.1876
Сын: Насретдинов Галимухамет Нургалиев
Отец ребёнка: Насретдинов Нургали
Рождение ребёнка
01.01.1880
Сын: Насретдинов М-Гали Нургалиев
Отец ребёнка: Насретдинов Нургали
Смерть
Неизвестно