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Насретдинова Гизеназ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насретдинов Нургали

Рождение ребёнка
29.04.1873

Сын: Насретдинов Шамсетдин Нургалиев

Отец ребёнка: Насретдинов Нургали

Рождение ребёнка
23.11.1876

Сын: Насретдинов Галимухамет Нургалиев

Отец ребёнка: Насретдинов Нургали

Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Насретдинов М-Гали Нургалиев

Отец ребёнка: Насретдинов Нургали

Смерть
Неизвестно

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