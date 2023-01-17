Прасковья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Юлина Перосковья Трофимовна
Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Юлина Феврония Трофимовна
Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно