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Прасковья Семёновна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Юлина Перосковья Трофимовна

Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юлин Кузьма Трофимович

Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Юлина Феврония Трофимовна

Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Юлин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Юлин Трофим Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Трофим Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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