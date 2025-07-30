Смирнов Андрей Владимирович
мужской, родился 30.07.1990, Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
ОтецСмирнов Владимир Валентинович1926 г.р.
МатьСмирнова (Донцова) Ирина Владимировна16.01.1956 г.р.
Супруги
Михнева Виктория Валерьевна15.06.1993 г.р.
Дети
Смирнов Денис Андреевич09.10.2011 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1990
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
16.08.2011
Рождение ребёнка
09.10.2011
Мать ребёнка: не указана
Иваново, Иваново, Ивановская область