Смирнов Андрей Владимирович 30.07.1990 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнов Андрей Владимирович

Автор
АС
Смирнов А.

мужской, родился 30.07.1990, Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Отец
Смирнов Владимир Валентинович1926 г.р.
Мать
Смирнова (Донцова) Ирина Владимировна16.01.1956 г.р.
Супруги
Михнева Виктория Валерьевна15.06.1993 г.р.
Дети
Смирнов Денис Андреевич09.10.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1990

Отец: Смирнов Владимир Валентинович

Мать: Смирнова (Донцова) Ирина Владимировна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
16.08.2011

Жена: Михнева Виктория Валерьевна

Развелись в 2018

Рождение ребёнка
09.10.2011

Сын: Смирнов Денис Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область

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