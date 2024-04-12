Масленикова Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Маслеников Георгий Иванович
Отец ребёнка: Маслеников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
12.01.1892
Сын: Маслеников Павел Иванович
Отец ребёнка: Маслеников Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно