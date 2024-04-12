Масленикова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова Александра Николаевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Маслеников Георгий Иванович

Отец ребёнка: Маслеников Иван Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1892

Сын: Маслеников Павел Иванович

Отец ребёнка: Маслеников Иван Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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