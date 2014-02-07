Кириков Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти07.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937
Рождение ребёнка
1957
Сын: Кириков Николай Александрович
Мать ребёнка: Кирикова Наталья Яковлевна
Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Кирикова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2014