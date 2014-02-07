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Кириков Александр Максимович

Место рождения

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

07.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937

Отец: Кириков Максим Андреевич

Мать: Кирикова Кристина Степановна

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Кириков Николай Александрович

Мать ребёнка: Кирикова Наталья Яковлевна

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Кирикова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирикова Наталья Яковлевна

Смерть
07.02.2014
Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
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