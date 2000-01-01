Захарова (Марова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1970
Дочь: Волкова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
18.07.1973
Дочь: Ужевская Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Захаров Сергей Леонидович
Работа или профессия
Неизвестно