Захарова (Марова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Марова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1970

Дочь: Волкова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
18.07.1973

Дочь: Ужевская Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Захаров Сергей Леонидович

Работа или профессия
Неизвестно
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