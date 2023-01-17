Багаутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1905

Дочь: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Мать ребёнка: Заря

Мазяр, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жамалый Багаутдинович

Мать ребёнка: Заря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатима Багаутдиновна

Мать ребёнка: Заря

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатыма Багаутдиновна

Мать ребёнка: Заря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галяу Багаутдинович

Мать ребёнка: Заря

Смерть
Неизвестно
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