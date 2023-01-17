Багаутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1905
Дочь: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Мать ребёнка: Заря
Мазяр, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатима Багаутдиновна
Мать ребёнка: Заря
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатыма Багаутдиновна
Мать ребёнка: Заря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галяу Багаутдинович
Мать ребёнка: Заря
Смерть
Неизвестно