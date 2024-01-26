Немцева Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травина Агрипина Митрофановна
Отец ребёнка: Травин Митрофан Гурьев
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
21.03.1907
Сын: Травин Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Травин Митрофан Гурьев
восприемники кр.Андрей Александрович и кр. дочь Анна Митрофановна