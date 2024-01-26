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Немцева Анна Андреевна

Место рождения

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травина Агрипина Митрофановна

Отец ребёнка: Травин Митрофан Гурьев

Бракосочетание
Около 1905

Муж: Травин Митрофан Гурьев

Рождение ребёнка
21.03.1907

Сын: Травин Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Травин Митрофан Гурьев

восприемники кр.Андрей Александрович и кр. дочь Анна Митрофановна

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