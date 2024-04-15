Бордаков Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1897 ст.
Жена: Бордакова Ирина Наумовна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96C-R?i=171&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.08.1904 ст.
Наталия Федоровна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно