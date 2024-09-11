Звягинцева Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти25.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Звягинцев Николай Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Сын: Звягинцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Сын: Звягинцев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Сын: Ушаков Семен Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Сын: Звягинцев Данил Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Сын: Звягинцев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Дочь: Звягинцева Агафья Александровна
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Сын: Звягинцев Василий Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович
Сын: Звягинцев Антон Александрович
Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович