Звягинцева Надежда Ефимовна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Звягинцева Надежда Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

25.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
07.05.1891

Сын: Звягинцев Николай Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1895

Сын: Звягинцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Звягинцев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ушаков Семен Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.12.1900

Сын: Звягинцев Данил Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Звягинцев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
?.11.1908

Дочь: Звягинцева Агафья Александровна

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
02.03.1910

Сын: Звягинцев Василий Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Звягинцев Антон Александрович

Отец ребёнка: Звягинцев Александр Петрович

Смерть
25.08.1950

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