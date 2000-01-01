Кравченко Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кравченко Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кравченко Пелагея
Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кравченко Катерина Моисеевна
Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кравченко Матрена Моисеевна
Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно