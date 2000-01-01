Кравченко Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кравченко Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кравченко Пелагея

Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Кравченко Катерина Моисеевна

Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кравченко Матрена Моисеевна

Отец ребёнка: Кравченко Моисей Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Моисей Власович

Смерть
Неизвестно
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