Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Георгиевский Федор Константинов
Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Георгиевская) Павла Константинова
Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Георгиевский Павел Константинов
Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Георгиевская) Наталия Константинова
Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Георгиевская) Мария Константинова
Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1852
Сын: Георгиевский Анатолий Константинов
Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев