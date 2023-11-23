Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгиевский Константин Васильев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Георгиевский Федор Константинов

Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Георгиевская) Павла Константинова

Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Георгиевский Павел Константинов

Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Георгиевская) Наталия Константинова

Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Георгиевская) Мария Константинова

Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев

Рождение ребёнка
01.07.1852

Сын: Георгиевский Анатолий Константинов

Отец ребёнка: Георгиевский Константин Васильев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.