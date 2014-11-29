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Гусаренко ЮЛИЯ ПАВЛОВНА
Гусаренко ЮЛИЯ ПАВЛОВНА
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Древо
Место рождения
Золотая Долина
, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Дата рождения
29.11.2014
Пол
Женский
Отец
Гусаренко ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1983 г.р.
Мать
Гусаренко (Логашина) ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2014
Отец:
Гусаренко ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать:
Гусаренко ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
Золотая Долина
, Партизанский муниципальный район, Приморский край
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