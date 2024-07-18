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Татьяна Симеоновна

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Симеон Сергеевич

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.07.1837

Муж: Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
02.07.1838

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Тихонович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Константин Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Тихонович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лаврентий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Тихонович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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