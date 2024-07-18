Татьяна Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Симеон Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1837
Муж: Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
02.07.1838
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Константин Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лаврентий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
Смерть
Неизвестно