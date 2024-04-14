Копылов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Сергей Петрович
Мать: Паршина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Ярослав
Мать ребёнка: Демьяненко Мария Владимировна
Рождение ребёнка
28.06.2016
Дочь: Копылова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Демьяненко Мария Владимировна
Рождение ребёнка
28.06.2016
Дочь: Копылова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана