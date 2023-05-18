Лычагин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лычагин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лычагина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лычагина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лычагина Александра Васильевна

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