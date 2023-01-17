(Яковлева) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тимофеев Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Козьмин
Рождение ребёнка
09.01.1845
Сын: Тимофеев Иван
Отец ребёнка: Тимофей Козьмин
Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно