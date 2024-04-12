Трубникова Евдокия Селивановна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1762
Сын: Трубников Егор Лукьянович
Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Трубников Савелий Лукьянович
Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Трубников Абрам Лукьянович
Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Трубников Лаврентий Лукьянович
Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лысова Матрена Лукьяновна
Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816