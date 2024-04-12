Трубникова Евдокия Селивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова Евдокия Селивановна

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Трубников Егор Лукьянович

Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Трубников Савелий Лукьянович

Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Трубников Абрам Лукьянович

Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Трубников Лаврентий Лукьянович

Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лысова Матрена Лукьяновна

Отец ребёнка: Трубников Лукьян Евдокимович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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