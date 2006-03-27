юлдашева (Юлдашева) Мухаррира
Место рожденияс. Ибряево Оренбургской обл.
Дата рождения23.08.1937
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1937
Отец: Юлдашев мухаммадзаки
Мать: Юлдашева хамида
с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
28.03.1967
Дочь: Тахрира
Отец ребёнка: Юлдашев талгат
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрира
Отец ребёнка: Юлдашев талгат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зульхабира
Отец ребёнка: Юлдашев талгат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Гаппас
Отец ребёнка: Юлдашев талгат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юлдашев Билал
Отец ребёнка: Юлдашев талгат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юлдашев талгат
с. Ибряево Оренбургской обл.