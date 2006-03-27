юлдашева (Юлдашева) Мухаррира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиюлдашева (Юлдашева) Мухаррира

юлдашева (Юлдашева) Мухаррира

avatar

Место рождения

с. Ибряево Оренбургской обл.

Дата рождения

23.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1937

Отец: Юлдашев мухаммадзаки

Мать: Юлдашева хамида

с. Ибряево Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
28.03.1967

Дочь: Тахрира

Отец ребёнка: Юлдашев талгат

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрира

Отец ребёнка: Юлдашев талгат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зульхабира

Отец ребёнка: Юлдашев талгат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Гаппас

Отец ребёнка: Юлдашев талгат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юлдашев Билал

Отец ребёнка: Юлдашев талгат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлдашев талгат

с. Ибряево Оренбургской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close