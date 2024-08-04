Шибаева (Степанова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева (Степанова) Александра Григорьевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

20.05.1908

Дата смерти

29.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1908

Отец: Степанов Григорий Степанович

Мать: Степанова Пелагея Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1931

Сын: Шибаев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Шибаев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.11.1941

Дочь: Шибаева Галина Александровна

Отец ребёнка: Шибаев Александр Васильевич

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1947

Дочь: Шибаева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Шибаев Александр Васильевич

Смерть
29.01.1993
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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