Шибаева (Степанова) Александра Григорьевна
Место рожденияМосква
Дата рождения20.05.1908
Дата смерти29.01.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1931
Сын: Шибаев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Шибаев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1941
Дочь: Шибаева Галина Александровна
Отец ребёнка: Шибаев Александр Васильевич
Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1947
Дочь: Шибаева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Шибаев Александр Васильевич
Смерть
29.01.1993
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл