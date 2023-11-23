Смирнов Иван Илларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Илларион Иоаннов
Мать: Дарья Иоаннова
Смирнов Иван Илларионович (1798 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. С 1807 года обучался в Ростовском духовном училище. В 1812 году определен в понома... Показать все
Смерть
Неизвестно