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Смирнов Иван Илларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Илларион Иоаннов

Мать: Дарья Иоаннова

Смирнов Иван Илларионович (1798 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. С 1807 года обучался в Ростовском духовном училище. В 1812 году определен в понома... Показать все
Смерть
Неизвестно

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