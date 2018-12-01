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Роман Анна Романовна
Роман Анна Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.2018
Пол
Женский
Отец
Роман Роман
Мать
Неговора Анастасия Юрьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.2018
Отец:
Роман Роман
Мать:
Неговора Анастасия Юрьевна
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