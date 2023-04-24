Бадретдинова Рамзиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадретдинова Рамзиля

Место рождения

Сарсаз, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарсаз, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадретдинова Азалия Азатовна

Отец ребёнка: Бадретдинов Азат Канафетдин улы

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадретдинов Азамат Азатович

Отец ребёнка: Бадретдинов Азат Канафетдин улы

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадретдинов Азат Канафетдин улы

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