Бадретдинова Рамзиля
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадретдинова Азалия Азатовна
Отец ребёнка: Бадретдинов Азат Канафетдин улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадретдинов Азамат Азатович
Отец ребёнка: Бадретдинов Азат Канафетдин улы
Бракосочетание
Неизвестно