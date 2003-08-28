Малолеткина Юлия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малолеткина Юлия Антоновна

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Место рождения

Гладилово, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

28.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2003

Отец: Малолеткин Антон Александрович

Мать: Малолеткина Ирина Сергеевна

Гладилово, Голышмановский, Тюменская область
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