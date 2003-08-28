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Малолеткина Юлия Антоновна
Малолеткина Юлия Антоновна
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Место рождения
Гладилово
, Голышмановский, Тюменская область
Дата рождения
28.08.2003
Пол
Женский
Отец
Малолеткин Антон Александрович
1980 г.р.
Мать
Малолеткина (Сунцова) Ирина Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2003
Отец:
Малолеткин Антон Александрович
Мать:
Малолеткина Ирина Сергеевна
Гладилово
, Голышмановский, Тюменская область
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