Kezin Max
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1873
Дата смерти22.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Geltzer Fannie
Мать ребёнка: Kezin Masya
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Black Sadie
Мать ребёнка: Kezin Masya
Рождение ребёнка
19.05.1900
Сын: Kezin Harry
Мать ребёнка: Kezin Masya
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Bella
Мать ребёнка: Kezin Masya
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1948