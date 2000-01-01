Kezin Max — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kezin Max

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1873

Дата смерти

22.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Geltzer Fannie

Мать ребёнка: Kezin Masya

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Black Sadie

Мать ребёнка: Kezin Masya

Рождение ребёнка
19.05.1900

Сын: Kezin Harry

Мать ребёнка: Kezin Masya

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Bella

Мать ребёнка: Kezin Masya

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.11.1948
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