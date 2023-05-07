Григорьева Агафья Ивановна
Место рожденияАургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Иван
Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
19.02.1954
Дочь: Григорьева Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Григорьев Илья Васильевич
Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
03.09.1961
Отец ребёнка: Григорьев Илья Васильевич
Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Где он войне было
Смерть
Неизвестно