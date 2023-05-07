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Григорьева Агафья Ивановна

Место рождения

Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Иван

Мать: не указана

Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
19.02.1954

Дочь: Григорьева Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Григорьев Илья Васильевич

Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
03.09.1961

Сын: Григорьев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Григорьев Илья Васильевич

Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Где он войне было
Смерть
Неизвестно
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