Суходольская (Ахраменя) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходольская (Ахраменя) Антонина Григорьевна

Суходольская (Ахраменя) Антонина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1928

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928

Отец: Ахраменя Григорий

Мать: Ахраменя Елена

Рождение ребёнка
20.08.1956

Сын: Суходольский Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Суходольский Василий Дмитриевич

Ворониловичи, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суходольский Василий Дмитриевич

Смерть
2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close