Суходольская (Ахраменя) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1928
Дата смерти2023
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928
Отец: Ахраменя Григорий
Мать: Ахраменя Елена
Рождение ребёнка
20.08.1956
Сын: Суходольский Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Суходольский Василий Дмитриевич
Ворониловичи, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суходольский Василий Дмитриевич
Смерть
2023