Ищенко Вячеслав Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 14.07.1948
Дата смерти24.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 14.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 18.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ищенко Наталия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2018