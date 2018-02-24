Ищенко Вячеслав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко Вячеслав Павлович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 14.07.1948

Дата смерти

24.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 14.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 18.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ищенко Наталия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищенко Наталия Алексеевна

Смерть
24.02.2018
Москва, город федерального значения Москва
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