Соломойченко Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломойченко Константин Петрович

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Место рождения

Центральный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

26.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Центральный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломойченко Юлия

р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломойченко Юлия

р.п.Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломойченко Юлия

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