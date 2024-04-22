Соломойченко Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения26.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984
Рождение ребёнка
25.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соломойченко Юлия
р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соломойченко Юлия
р.п.Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломойченко Юлия