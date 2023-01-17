Жимоловская Тамара Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.07.1923
Дата смерти08.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1923
Отец: Жимоловский ?
Мать: Нина
Рождение ребёнка
11.12.1955
Дочь: Чупрякова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Чупряков Илья Александрович
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1993
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область