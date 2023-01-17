Жимоловская Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жимоловская Тамара Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.07.1923

Дата смерти

08.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1923

Отец: Жимоловский ?

Мать: Нина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1955

Дочь: Чупрякова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Чупряков Илья Александрович

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупряков Илья Александрович

Смерть
08.04.1993
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область
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