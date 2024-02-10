Гайнуллин Равиль Гандалифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1939
Дата смерти20.05.1993
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Отец: Гайнуллин Гандалиф
Мать: Ибрагимова Минзада
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1963
Мать ребёнка: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна
Ирек, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1967
Дочь: Абузарова (Гайнулина) Роза Равиловна
Мать ребёнка: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна
Рождение ребёнка
20.05.1972
Дочь: Латыпова (Гайнуллина) Рида Равиловна
Мать ребёнка: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна
Смерть
20.05.1993