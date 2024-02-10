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Гайнуллин Равиль Гандалифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1939

Дата смерти

20.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Гайнуллин Гандалиф

Мать: Ибрагимова Минзада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна

Рождение ребёнка
07.12.1963

Сын: Гайнулин Радик Равилович

Мать ребёнка: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна

Ирек, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1967

Дочь: Абузарова (Гайнулина) Роза Равиловна

Мать ребёнка: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна

Рождение ребёнка
20.05.1972

Дочь: Латыпова (Гайнуллина) Рида Равиловна

Мать ребёнка: Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна

Смерть
20.05.1993

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