Кашкин Пётр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкин Пётр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: Кашкин Владимир Григорьевич

Мать: Кашкин Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Кашкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашкина Александра Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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