Кашкин Пётр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Рождение ребёнка
01.01.1935
Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Кашкина Александра Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно