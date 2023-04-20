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Докунов Анатолий Леонтьевич

Место рождения

Могилевская область Костюковичский район деревня Рвенск

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

20.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская область Костюковичский район деревня Рвенск
Военная служба
17.11.1935
Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Герасимова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Докунова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1943

Дочь: Ступина Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Докунова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1945

Дочь: Облова Томара Анатольевна

Мать ребёнка: Докунова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докунова Мария Николаевна

Смерть
20.02.1993
Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область
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