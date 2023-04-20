Докунов Анатолий Леонтьевич
Место рожденияМогилевская область Костюковичский район деревня Рвенск
Дата рождения01.03.1914
Дата смерти20.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Могилевская область Костюковичский район деревня Рвенск
Военная служба
17.11.1935
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Герасимова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Докунова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1943
Дочь: Ступина Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Докунова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1945
Дочь: Облова Томара Анатольевна
Мать ребёнка: Докунова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1993
Шахтерск, Углегорский, Сахалинская область