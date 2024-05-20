Зубков Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Лариса
Рождение ребёнка
23.10.2005
Сын: Зубков Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Зубкова Лариса
Рождение ребёнка
15.08.2010
Дочь: Зубкова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Зубкова Лариса
Рождение ребёнка
28.02.2012
Мать ребёнка: Зубкова Лариса