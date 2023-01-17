Шурпа Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурпа Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2003

Сын: Шурпа Руслан Игоревич

Мать ребёнка: Шурпа Лидия Николаевна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
19.07.2007

Сын: Шурпа Михаил Игоревич

Мать ребёнка: Шурпа Лидия Николаевна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.11.2014

Сын: Шурпа Глеб Игоревич

Мать ребёнка: Шурпа Лидия Николаевна

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурпа Лидия Николаевна

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