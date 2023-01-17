Шурпа Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.2003
Мать ребёнка: Шурпа Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.2007
Мать ребёнка: Шурпа Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.2014
Сын: Шурпа Глеб Игоревич
Мать ребёнка: Шурпа Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурпа Лидия Николаевна