Агафон Сергеев 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафон Сергеев

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сергей Федосеев

Мать: Ульяна Павлова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1823

Жена: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Агафонова

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агрипина Агафонова

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Домна Агафонова

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Павел Агафонов

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1832

Сын: Константин Агафонов

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1836

Дочь: Ефросинья Агафонова

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Агафонова

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1841

Сын: Дмитрий Агафонов

Мать ребёнка: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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