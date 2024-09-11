Агафон Сергеев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Сергей Федосеев
Мать: Ульяна Павлова
Бракосочетание
Около 1823
Жена: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Агафонова
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агрипина Агафонова
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Домна Агафонова
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Павел Агафонов
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
15.03.1832
Сын: Константин Агафонов
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
20.09.1836
Дочь: Ефросинья Агафонова
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Агафонова
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Рождение ребёнка
03.02.1841
Сын: Дмитрий Агафонов
Мать ребёнка: Устинья Петрова
Смерть
Неизвестно