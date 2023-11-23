Аграфена Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Кузьмин
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Нимфодора Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кузьмин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кузьмин
Иван Сергеевич (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Благовещенского на Черемхе РомановБорисоглебского уезда Сергея Кузьмича. Дьячок Пятницко-Вспольской церкви г.Ярославля. Впоследствии переведен на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кузьмин
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кузьмин
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анисья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кузьмин
Рождение ребёнка
1785
Сын: Платон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кузьмин
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кузьмин
Смерть
До 1805