Аграфена Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Кузьмин

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Нимфодора Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кузьмин

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кузьмин

Иван Сергеевич (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Благовещенского на Черемхе РомановБорисоглебского уезда Сергея Кузьмича. Дьячок Пятницко-Вспольской церкви г.Ярославля. Впоследствии переведен на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кузьмин

Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кузьмин

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анисья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кузьмин

Рождение ребёнка
1785

Сын: Платон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кузьмин

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кузьмин

Смерть
До 1805

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