Вершинина (Клюкина) Фёкла Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиДо 1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Клюкин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.02.1904
Сын: Вершинин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.06.1908
Сын: Вершинин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.05.1911
Дочь: Зайцева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.11.1913
Сын: Вершинин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.08.1918
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.09.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич
Смерть
До 1958