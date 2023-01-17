Вершинина (Клюкина) Фёкла Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Клюкина) Фёкла Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

До 1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Клюкин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Вершинин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Вершинин Василий Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Вершинин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.06.1908

Сын: Вершинин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.05.1911

Дочь: Зайцева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Вершинин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1918

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Вершинин Василий Тимофеевич

Смерть
До 1958
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