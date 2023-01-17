Инякина Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Инякин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно