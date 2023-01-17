Инякина Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Инякин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Инякин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Инякин Дмитрий Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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