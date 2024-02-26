Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Зубкова Наталья Дементьевна
Зубкова Наталья Дементьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1971
Пол
Женский
Отец
Зубков Дементий Иванович
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Зубков Дементий Иванович
Мать: не указана
Смерть
1971
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия