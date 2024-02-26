Зубкова Наталья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Наталья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Зубков Дементий Иванович

Мать: не указана

Смерть
1971
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