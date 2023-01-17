Талдыкин Борис Антонович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Талдыкин Антон Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Талдыкина Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Талдыкина Мария Борисовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Талдыкина Марфа Борисовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Талдыкина Марфа Борисовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Талдыкина Анастасия Борисовна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно