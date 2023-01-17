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Александровский Иван Федорович

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Место рождения

Митава, Курляндская губерния (ныне - Елагва, Латвия)

Дата рождения

1817

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Митава, Курляндская губерния (ныне - Елагва, Латвия)
Место жительства
С 1835
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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