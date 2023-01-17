Александровский Иван Федорович
Место рожденияМитава, Курляндская губерния (ныне - Елагва, Латвия)
Дата рождения1817
Дата смерти1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Митава, Курляндская губерния (ныне - Елагва, Латвия)
Место жительства
С 1835
Смерть
1894